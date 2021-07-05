Німеччина зупинила третю хвилю епідемії - глава МОЗ

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан заявив у п'ятницю, що країні вдалося зупинити третю хвилю епідемії коронавірусу.

Про це Шпан сказав на щоденному брифінгу в п’ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на німецьке видання Spiegel.

"Тенденція минулого тижня підтвердилася. Здається, третя хвиля зупинена", - сказав Шпан. Водночас він підкреслив, хоча кількість нових заражень зменшилася, проте залишається на високому рівні, тому громадянам не слід втрачати пильність.

За словами міністра, частка населення, яка отримала першу дозу вакцини від коронавірусу, досягла 31,5%. При цьому в четвер лише за один день щеплення зробили понад 900 тисячам осіб.

Глава Інституту інфекційних захворювань імені Роберта Коха Лотар Вілер відзначив, що захворюваність на COVID-19 знижується у всіх вікових групах. Він сподівається, що незабаром пандемію в Німеччині візьмуть під контроль.

Разом з тим Вілер наголосив, що ситуація у відділеннях інтенсивної терапії суттєво не покращилась, натомість спостерігається зменшення кількості випадків з легкими симптомами.

Німецький Бундестаг 6 травня схвалив розпорядження уряду країни про права для тих, хто отримав повне щеплення від COVID-19 або переніс це захворювання.

Планується, зокрема, скасувати для цих категорій осіб дію комендантської години та обмежень на соціальні контакти.

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