У Німеччині хотіли заблокувати фонд порятунку економіки ЄС

Тепер президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр може підписати закон для імплементації рішення на національному рівні

Федеральний конституційний суд Німеччини відхилив терміновий позов, яким вимагали заблокувати запозичення Євросоюзом коштів для фонду порятунку економіки ЄС у розмірі 750 млрд євро.

Позов подала громадська ініціатива, очолювана співзасновником правопопулістської "Альтернатива для Німеччини" AfD Берндтом Луке, повідомляє "Економічна правда".

Бундестаг затвердив спільне запозичення Євросоюзом коштів для фонду 25 березня більшістю у дві третини голосів, наступного дня його підтримав Бундесрат.

Того ж дня ініціатива подала терміновий позов і конституційну скаргу щодо рішення, тому його підписання виявилось заблокованим до висновку суду.

Тепер президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр може підписати закон для імплементації рішення на національному рівні.

Проте нинішнє рішення стосується лише термінового позову. Коли КС ухвалить рішення щодо конституційної скарги, наразі невідомо.

Позивачі наполягають, що договори ЄС забороняють спільне запозичення коштів. Федеральний уряд та Єврокомісія посилаються на ст. 122 Договорів ЄС. Виняток передбачає, що країна-член може отримати фінансову допомогу від блоку з певними умовами у разі надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, що економіка Німеччини у другому кварталі 2020 року впала на 9,7% - цей показник є найгіршим від початку щоквартального підрахунку змін ВВП Німеччині у 1970 році