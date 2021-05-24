Кількість заражень COVID-19 у світі перевищила 167 млн

До країн з більш ніж 10 млн випадків зараження COVID-19 входять США, Індія і Бразилія

У світі з початку поширення вірусу кількість померлих від пов'язаних з COVID-19 захворювань досягла 3 млн 463 тис. 813 осіб.

Кількість зареєстрованих заражень коронавірусом COVID-19 у світі на ранок понеділка склала 167 млн 177 тис.203, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані наводить американський університет Джонса Гопкінса.

У світі з початку поширення вірусу кількість померлих від пов'язаних з COVID-19 захворювань досягла 3 млн 463 тис. 813 осіб.

До країн з більш ніж 10 млн випадків зараження COVID-19 входять США, Індія і Бразилія.

Лідером за кількістю заражених і померлих залишаються США, де виявили 33 млн 117 тис. 656 інфікованих COVID-19, а кількість померлих зросла до 589 тис. 893 осіб.

Друге місце за кількістю заражених займає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 за добу досягла 26 млн 752 тис. 447, а загальна кількість померлих від наслідків зараження вірусом в країні склала 303 тис. 720.

На третій позиції в світі за кількістю інфікованих знаходиться Бразилія, де за час пандемії зареєстровано 16 млн 83 тис. 258 хворих, з них померли 449 тис. 68 людини.

За даними порталу Worldometers, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети склав на ранок суботи 446,2. У США на 1 млн жителів померли 1 тис. 816 осіб, Індії - 218, Бразилії - 2,1 тис.

Нагадаємо, що Євросоюз погодив запуск COVID-сертифікатів з 1 липня