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Кількість заражень COVID-19 у світі перевищила 90,8 млн, жертв - 1,94 млн осіб

До країн з 5 млн і більше заражень COVID-19 входять США, Індія і Бразилія
У всьому світі кількість померлих від пов'язаних з COVID-19 захворювань зросла за добу до 1 млн 944 тис. 750, одужали понад 64 млн осіб.
Кількість заражень COVID-19 у світі перевищила 90,8 млн, жертв - 1,94 млн осіб Фото: Сьогодні

Кількість виявлених заражень коронавірусом у світі з початку пандемії на ранок вівторка досягла 90 млн 891 тис. 380 випадків, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані американського університету Джонса Гопкінса.

У всьому світі кількість померлих від пов'язаних з COVID-19 захворювань зросла за добу до 1 млн 944 тис. 750, одужали понад 64 млн осіб.

До країн з 5 млн і більше заражень COVID-19 входять США, Індія і Бразилія.

Лідером за кількістю заражених і померлих залишаються Сполучені Штати, де виявлено сумарно 22 млн 613 тис. 784 інфікованих на COVID-19, зафіксовано 376 тис. 60 летальних випадків, вилікувалися понад 13 млн осіб.

Друге місце за кількістю заражених посідає Індія, де кількість підтверджених випадків за минулу добу зросла до 10 млн 479 тис. 179, кількість померлих - до 151 тис. 327, одужали понад 10 млн осіб.

Третя позиція в світі за кількістю інфікованих у Бразилії. Тут за час пандемії зареєстровано 8 млн 131 тис. 612 хворих, з них померли 203 тис. 580 осіб, вилікувалися понад 7,2 млн.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети склав на ранок вівторка 250,5. У США на 1 млн жителів померли 1 тис. 160 осіб, Індії - 109, Бразилії - 954.

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12 01 2021 10:56
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