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Кількість жертв через російський ракетний удар по Сумах зросла до 35

14 квітня 2025, 17:53
Кількість жертв через російський ракетний удар по Сумах зросла до 35
Sébastien Lecornu

Кількість загиблих внаслідок удару армії рф балістичними ракетами по Сумах зросла до 35 людей.

Про це повідомила прокуратура Сумщини в Тelegram-каналі. 

"Унаслідок ракетної атаки по центру міста Суми 13 квітня 2025 року загинуло 35 людей, серед яких 11-річний хлопчик та 17-річний юнак", - написано у дописі. 

Ще більше 119 цивільних отримали поранення.

Вчора, у Вербну неділю російські окупанти завдали кількох ракетних ударів по центру міста Суми.

В неділю ми писали, що ворог завдав ракетного удару по Сумах, є жертви.

 

війна в Україніармія рф

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