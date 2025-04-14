Кількість жертв через російський ракетний удар по Сумах зросла до 35

Кількість загиблих внаслідок удару армії рф балістичними ракетами по Сумах зросла до 35 людей.

Про це повідомила прокуратура Сумщини в Тelegram-каналі.

"Унаслідок ракетної атаки по центру міста Суми 13 квітня 2025 року загинуло 35 людей, серед яких 11-річний хлопчик та 17-річний юнак", - написано у дописі.

Ще більше 119 цивільних отримали поранення.

Вчора, у Вербну неділю російські окупанти завдали кількох ракетних ударів по центру міста Суми.

В неділю ми писали, що ворог завдав ракетного удару по Сумах, є жертви.