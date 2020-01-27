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Кількість жертв коронавірусу в Китаї зросла до 81, заражених — майже 3000

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів, що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання
Кількість жертв коронавірусу в Китаї зросла до 81.
Кількість жертв коронавірусу в Китаї зросла до 81, заражених — майже 3000 фото: Xinhua

Про це повідомляє ВВС,передає УКРІНФОРМ.

«Кількість людей, які померли від коронавірусу у Китаї, зросла до 81, підтверджено майже три тисячі випадків зараження», - йдеться у повідомленні.

За інфрмацією медиків, кількість смертей від коронавірусу у Хубеї зросла з 56 до 76. П'ятеро людей померли в інших регіонах Китаю.

Гонконг, в якому зареєстровано вісім підтверджених випадків, оголосив про надзвичайну ситуацію у всьому місті. Також там закрили школи до 17 лютого.

Уряд Китаю продовжив канікули через Новий рік за місячним календарем на три дні - до 2 лютого, щоб уповільнити поширення вірусу.

Нагадаємо, що Комітет з надзвичайних ситуацій ВООЗ оприлюднив свої висновки та рекомендації щодо коронавірусу.

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27 01 2020 16:00
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