Кількість жертв коронавірусу в Китаї зросла до 81, заражених — майже 3000
Про це повідомляє ВВС,передає УКРІНФОРМ.
«Кількість людей, які померли від коронавірусу у Китаї, зросла до 81, підтверджено майже три тисячі випадків зараження», - йдеться у повідомленні.
За інфрмацією медиків, кількість смертей від коронавірусу у Хубеї зросла з 56 до 76. П'ятеро людей померли в інших регіонах Китаю.
Гонконг, в якому зареєстровано вісім підтверджених випадків, оголосив про надзвичайну ситуацію у всьому місті. Також там закрили школи до 17 лютого.
Уряд Китаю продовжив канікули через Новий рік за місячним календарем на три дні - до 2 лютого, щоб уповільнити поширення вірусу.
Нагадаємо, що Комітет з надзвичайних ситуацій ВООЗ оприлюднив свої висновки та рекомендації щодо коронавірусу.
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