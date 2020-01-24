Як вберегтися від коронавірусу: оприлюднили поради ВООЗ
Поради ВООЗ Центр громадського здоров'я розмістив у Facebook,передає УКРІНФОРМ.
"Медики та органи охорони здоров’я повинні надавати мандрівникам інформацію для зменшення загального ризику ГРВІ через туристичні клініки, туристичні агенції, оператори з транспортування та в пунктах пропуску. Усі країни повинні бути готові до стримування, включно з активним спостереженням, раннім виявленням, ізоляцією та управлінням справами, відстеження контактів та запобігання подальшому поширенню інфекції 2019-nCoV", - йдеться у повідомленні.
Зазначається також, що країни повинні приділяти увагу зменшенню зараження людини, запобіганню вторинної передачі й міжнародному поширенню та зобов’язані обмінюватися інформацією з ВООЗ згідно з Міжнародними медико-санітарними правилами (ММСП).
ВООЗ і надалі надаватиме необхідну технічну та оперативну підтримку для реагування на спалах для забезпечення просунення наукових досліджень та наукових розробок стосовно нового коронавірусу.
Окрім цього, ВООЗ розгляне більш деталізовану систему, яка передбачала б проміжний рівень оповіщення. Така система краще відображатиме ступінь тяжкості спалаху, його вплив та необхідні заходи, а також сприятиме покращенню міжнародної координації.
Нагадаємо, що Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що в Україні на рівні Міністерства охорони здоров'я створили оперативний штаб через загрозу поширення смертельного коронавірусу з Китаю.
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