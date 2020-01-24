НОВИНИПрем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що в Україні на рівні Міністерства охорони здоров'я створили оперативний штаб через загрозу поширення смертельного коронавірусу з Китаю.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні створили оперативний штаб аби запобігти епідемії смертельного коронавірусу
"Станом на сьогодні жодних підстав для переживань в Україні немає. Немає жодного підтвердженого зафіксованого випадку подібного захворювання на території України"
Фото: google.com
Про це прем'єр повідомив на пресконференції 24 січня за підсумками засідання уряду,передає "Громадське".
«Станом на сьогодні жодних підстав для переживань в Україні немає. Немає жодного підтвердженого зафіксованого випадку подібного захворювання на території України», — сказав Гончарук.
Водночас він зазначив, що 24 січня відбудеться координаційна нарада між прикордонниками, митниками та органами санітарно-епідеміологічного нагляду, аби запобігти поширенню вірусу в Україні.
Також сьогодні МОЗ України планує дати ще одну пресконференцію щодо коронавірусу.
Нагадаємо. що в китайському місті Ухань розпочали будівництво тимчасової лікарні для пацієнтів, заражених новим коронавірусів.
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