В Україні створили оперативний штаб аби запобігти епідемії смертельного коронавірусу

"Станом на сьогодні жодних підстав для переживань в Україні немає. Немає жодного підтвердженого зафіксованого випадку подібного захворювання на території України"

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що в Україні на рівні Міністерства охорони здоров'я створили оперативний штаб через загрозу поширення смертельного коронавірусу з Китаю.

Про це прем'єр повідомив на пресконференції 24 січня за підсумками засідання уряду,передає "Громадське".

«Станом на сьогодні жодних підстав для переживань в Україні немає. Немає жодного підтвердженого зафіксованого випадку подібного захворювання на території України», — сказав Гончарук.

Водночас він зазначив, що 24 січня відбудеться координаційна нарада між прикордонниками, митниками та органами санітарно-епідеміологічного нагляду, аби запобігти поширенню вірусу в Україні.

Також сьогодні МОЗ України планує дати ще одну пресконференцію щодо коронавірусу.

Нагадаємо. що в китайському місті Ухань розпочали будівництво тимчасової лікарні для пацієнтів, заражених новим коронавірусів.