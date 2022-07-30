У лікарні померли два чоловіки 45 та 43 років

Кількість жертв унаслідок обстрілу зупинки громадського транспорту у Миколаєві збільшилась до 7.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Загалом за медичною допомогою протягом 29 липня звернулось 19 людей.

Нагадаємо, 29 липня о 9:45 російські війська обстріляли житлові райони Миколаєва, поціливши у зупинку громадського транспорту. Тоді було відомо про 5 загиблих.

"Це були люди, які просто йшли по своїх справах. Хтось загинув на пішохідному переході, хтось - на зупинці громадського транспорту. Всі ці люди - цивільні: старшого віку та молоді. Жоден військовослужбовець чи військовий об'єкт не постраждали. Я не знаю, у що тут можна було цілити", - сказав Сєнкевич.

Ввечері того ж дня до лікарні звернулися інші постраждалі, зокрема літній чоловік, який думав, що просто поранив коліно, але потім зрозумів, що там є уламок від шрапнелі.

На думку Сєнкевича, обстріл зупинки вдень означає, що окупанти повертаються до своєї тактики обстрілу міста. У ніч проти 30 липня вон також обстріляли будинки у двох районах Миколаєва з реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С": попередньо, одна людина загинула, шестеро - зазнали поранень.