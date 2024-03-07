Кім Чен Ин наказав посилити підготовку до війни

Він відвідав військову базу в західному регіоні країни.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин у середу проінспектував польову підготовку військ на великій військовій базі в західному регіоні країни і наказав підвищити готовність до війни.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на державне телеграфне агентство KCNA.

Екскурсія по базі, місцезнаходження якої не було визначене, відбулася після початку в понеділок щорічних спільних військових навчань США і Південної Кореї на півдні країни, участь в яких бере вдвічі більша кількість військ, ніж торік.

Кім заявив, що військові повинні «динамічно розпочати новий розквіт інтенсифікації військових приготувань відповідно до вимог ситуації, що склалася».

"Наша армія повинна ... неухильно інтенсифікувати реальні військові навчання, спрямовані на швидке поліпшення своїх бойових можливостей для досконалої готовності до війни", — цитує KCNA слова Кіма.

Центральне телеграфне агентство Кореї не повідомило, чи згадував Кім безпосередньо про навчання американських і південнокорейських військових. Воно лише повідомило, що він інспектував війська, які проводили маневри в умовах, що імітують реальну війну.

Раніше північна Корея пригрозила "наслідками" США і Південній Кореї, якщо новий раунд щорічних військових навчань не зупинять.