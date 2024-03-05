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ПОЛІТИКА

США і Південна Корея розпочали військові навчання, щоб розлютити Кім Чен Ина

05 березня 2024, 14:42
США і Південна Корея розпочали військові навчання, щоб розлютити Кім Чен Ина
Фото: Укрінформ
Керівник КНДР на початку року викреслив ідею мирного об'єднання двох Корей із національної політики та провів артилерійські навчання неподалік морського кордону, де в минулому відбувалися криваві сутички.

Північна Корея пригрозила "наслідками" США і Південній Кореї, якщо новий раунд щорічних військових навчань не зупинять. 

Про це повідомляє Bloomberg.

Мета навчань — продемонструвати спільну готовність перед загрозами ядерної атаки з боку КНДР, що зростають.

Під час навчань має використовуватися комп'ютерна симуляція в рамках завдання "Щит свободи", поряд із польовими, морськими та повітряними тренуваннями, які триватимуть 11 днів, згідно із заявою Міноборони Південної Кореї. Основний фокус уваги зміститься в бік протидії операціям з ядерною зброєю.

Зі свого боку Пхеньян заявив, що "засуджує нерозважливі військові навчання США і (Південної Кореї) для дедалі більш явних загроз суверенній державі та спроби вторгнення в неї".

За повідомленнями Bloomberg, провокації Північної Кореї часто збігаються за часом із цими військовими навчаннями.

"США і Південна Корея розпочали одні зі своїх найбільших щорічних спільних військових навчань, чим напевно будуть незадоволені в Північній Кореї, яка почала рік із погроз знищити свого південного сусіда", — йдеться в публікації.

США можуть розмістити групу авіаносців і стратегічних бомбардувальників у рамках навчань, зазначає південнокорейське інформагентство Yonhap News.

КНДР протягом багатьох років погрожували ядерними ударами, у жовтні минулого року голова Державної ради КНДР Кім Чен Ин пообіцяв застосувати свою найгрізнішу зброю через американські авіаносці.

Північнокорейське керівництво часто влаштовує провокації під час військових навчань півдня. Минулого місяця Кім Чен Ин також заявив, що у нього є юридичні підстави, щоб знищити Сеул. Він розпочав рік з того, що викреслив ідею мирного об'єднання двох Корей з національної політики та провів артилерійські навчання неподалік морського кордону, де в минулому відбувалися криваві сутички.

З його заяв деякі оглядачі зробили висновок, що він готується до битви. Президент США Джо Байден попередив Кім Чен Ина, що після спроби ядерного удару його режиму прийде кінець.

військові навчанняПівденна КореяСШАКім Чен Ин

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