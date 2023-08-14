Кім Чен Ин наказав збільшити виробництво ракет

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав різко збільшити промислові потужності для виробництва ракетного озброєння.

Про це повідомляє Yonhap.

Вихідними Кім відвідав заводи, які виробляють стратегічні ракети та пускові установки і поставив завдання різко збільшити потужності країни з виробництва ракет, щоб якнайшвидше посилити ними армійські підрозділи, як це передбачено військовими оперативними планами.

"Народна армія КНДР повинна мати «переважаючу військову міць, аби впоратися з будь-якою війною в будь-який момент і не дати ворогам наважитися використати свої збройні сили та обов’язково знищити їх, якщо вони почнуть атаку", - заявив Кім.

Відбулося це менше ніж через тиждень після інспекційної поїздки лідера Північної Кореї основними збройовими заводами і лише через кілька днів після розширеного засідання Центральної військової комісії владної Трудової партії Кореї.

За підсумками Кім наказав військовому командуванню готувати армію до наступальних дій для виконання місії зі стримування війни.

В Сеулі підвищену військову активність Кім Чен Ина пов’язують з наближенням щорічних масштабних навчань Південної Кореї і США Ulchi Freedom Shield, які проходитимуть цього місяця.

В Пхеньяні ці маневри називають репетицією вторгнення на Північ.