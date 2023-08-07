Кім Чен Ин наказав збільшити виробництво зброї

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав наростити виробництво озброєнь в межах модернізації обороноспроможності країни.

Про це повідомляє Sky News, посилаючись на північнокорейські ЗМІ.

"Наприкінці тижня Кім провів перевірки підприємств із виробництва крилатих ракет, літальних апаратів та ракетних установок", – повідомляє північнокорейське інформагентство KCNA.

Лідер КНДР наголосив на важливих обов'язках і завданнях у вдосконаленні боєготовності та закликав до масового виробництва "різних типів передових двигунів для стратегічної зброї".