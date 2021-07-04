Кім Чен Ин назвав поточну ситуацію в КНДР найгіршою
Північнокорейський лідер Кім Чен Ин визнав, що ситуація в КНДР складається гірше, ніж коли б то не було, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї.
"Виконання рішень з'їзду партії, націлених на покращення нашого стилю соціалістичної справи, досягнення відчутних змін і розвитку в економічній роботі, в поліпшенні стандартів життя людей ... навіть у найгіршій ситуації, в якій нам потрібно долати безпрецедентний безліч викликів, залежить від ролі, яку грають партійні осередки", - заявив Кім Чен Ин на шостий конференції секретарів осередків Трудової партії Кореї.
Північнокорейський лідер розкритикував партійні низи за неуточнені "недоліки" і закликав негайно їх виправити, щоб партія розвивалася стійко і здорово. У партійні осередки в КНДР входить від п'яти до 30 осіб. Це найменші одиниці партії, які займаються наглядом за роботою на фабриках і в інших місцях.
Експерти агентства Associated Press вважають, що удар пандемії по північнокорейській економіці, що і без того страждає від десятиліть неефективного управління, і американські санкції, поставили лідера КНДР в найскладніше становище за весь час його правління.
У лютому Кім Чен Ин розкритикував свої кабінет за економічні невдачі країни і звільнив головного економіста за відсутність нових ідей з порятунку економіки. Аналітики кажуть, що щоб дійсно пожвавити північнокорейську економіку, країні потрібно інвестувати в сучасне обладнання і технології для фабрик, а також імпортувати більше їжі або поліпшити продуктивність ферм. За оцінкою ООН, в 2019 році 40% населення КНДР не вистачало їжі.
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