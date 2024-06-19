Кім Чен Ин пообіцяв "повну підтримку" росії у війні проти Україні

У Північній Кореї тривають переговори двох диктаторів.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин перед початком переговорів тет-а-тет з російським диктатором владіміром путіним у Пхеньяні в середу, 19 червня, заявив про “повну підтримку та солідарність” з росією у війні проти України. Зустріч путіна з Кімом покликана ще більше розширити економічну й військову співпрацю двох країн, демонструючи єдиний фронт проти Вашингтона.

Про це повідомляє AP.

Виступаючи перед самітом, путін подякував Кіму за підтримку у війні та заявив, що дві країни підпишуть угоду про зміцнення партнерства, оскільки обидві "борються проти імперіалістичної гегемоністської політики США та їхніх сателітів”. Глава кремля також припустив, що наступна його зустріч із Кімом може відбутися в москві.

Кім заявив, що відносини між москвою і Пхеньяном зараз навіть тісніші, ніж за радянських часів, і назвав візит путіна можливістю зміцнити дружбу. Північнокорейський лідер пообіцяв "повну підтримку й солідарність своєї країни з російським урядом, армією й народом” у війні рф проти України “для захисту суверенітету, інтересів безпеки й територіальної цілісності рф”. Але він не надав деталей, як може виглядати ця підтримка.

Кім використовував подібну риторику і раніше, постійно заявляючи, що Північна Корея підтримує те, що він називає справедливими діями для захисту інтересів росії, звинувачуючи в кризі "гегемоністську політику" Заходу на чолі з США.

Лідер КНДР також привітав "важливу роль і місію росії у збереженні стратегічної стабільності й балансу в світі".

Перед особистими переговорами двох диктаторів Пхеньян зустрів путіна пишною церемонією на головній площі міста, де Кім представив ключових членів північнокорейського керівництва, включаючи міністра закордонних справ, секретаря керівної партії, а також свою впливову сестру Кім Йо Чжон.

Величезні натовпи людей вишикувалися на вулицях, щоб привітати кортеж глави кремля, розмахуючи північнокорейськими й російськими прапорами.

путіна під час поїздки супроводжують кілька високопосадовців, включаючи віце-прем'єр-міністра Дєніса Мантрурова, міністра оборони Андрєя Бєлоусова та міністра закордонних справ Сєргєя Лаврова.

За повідомленнями росЗМІ, після переговорів віч-на-віч два диктатори планують випустити спільну заяву. Очікується, що путін у середу ввечері також вирушить до В'єтнаму.

Візит путіна відбувається на тлі зростання занепокоєння щодо угоди про постачання зброї, за якою Північна Корея надає росії вкрай необхідні боєприпаси для підтримки війни проти України в обмін на економічну допомогу й передачу технологій КНДР. Такий обмін може посилити загрозу, яку становить ядерна і ракетна програми Пхеньяна.

Торгівля зброєю між КНДР та рф порушує низку резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Північної Кореї, які раніше схвалила й сама росія. Однак зараз разом із Китаєм рф забезпечує політичне прикриття для розвитку ядерного арсеналу КНДР, блокуючи запровадження нових санкцій ООН проти Північної Кореї через її випробування зброї.

У березні російське вето в ООН зупинило роботу групи з моніторингу санкцій проти Пхеньяна. москва намагається уникнути контролю, купуючи зброю у КНДР для використання проти України.

Південнокорейські аналітики кажуть, що Кім, швидше за все, спробує отримати більше економічних вигод і досконалих військових технологій від росії. Хоча військова ядерна програма КНДР зараз включає розробку міжконтинентальних балістичних ракет, які потенційно можуть досягти материкової частини США, Кіму може знадобитися технологічна допомога "ззовні", щоб значно просунути свою програму вперед. Вже є ймовірні ознаки того, що росія допомагає Північній Кореї з космічними технологіями, пов'язаними з ракетами й розвідувальними супутниками.