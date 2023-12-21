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ПОЛІТИКА

Кім Чен Ин попередив про "ядерну атаку" у разі провокацій

21 грудня 2023, 08:48
Кім Чен Ин попередив про
Фото: primorsky.ru
"Рішуча військова діяльність, що проводиться була чітким поясненням режиму наступальної протидії та еволюції ядерної стратегії та доктрини КНДР, щоб не заважати навіть ядерному атакувати, коли противник провокує її за допомогою ядерної зброї",

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що Пхеньян без вагань нанесе ядерний удар, якщо противник спровокує.

Про це повідомляє Reuters.

Під час зустрічі із солдатами ракетного управління збройних сил із приводу нещодавніх навчань із запуску міжконтинентальної балістичної ракети диктатор КНДР сказав, що в разі ядерних провокацій противника без вагань нанесе удар із ядерної зброї.

"Рішуча військова діяльність, що проводиться була чітким поясненням режиму наступальної протидії та еволюції ядерної стратегії та доктрини КНДР, щоб не заважати навіть ядерному атакувати, коли противник провокує її за допомогою ядерної зброї", - заявив Кім Чен Ин.

Він додав, що запуск міжконтинентальних балістичних ракет продемонстрував високу мобільність збройних сил та їхню здатність до швидкого нападу, і закликав докласти зусиль для подальшого підвищення їхньої боєздатності.

19 грудня КНДР запустила балістичну ракету, що пролетіла понад 1000 км. Спостерігав за цим північнокорейський диктатор Кім Чен Ин. Нинішнє випробування КНДР ракети Hwasong-18 стало третім. 

КНДРракетиКім Чен Ин

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