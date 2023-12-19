Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

КНДР знову випробувала балістичну ракету, а Кім Чен Ин пригрозив США

19 грудня 2023, 11:07
КНДР знову випробувала балістичну ракету, а Кім Чен Ин пригрозив США
Фото: AFP
Йдеться про Hwasong-18 - твердопаливну міжконтинентальну балістичну ракету, яка вважається найпотужнішою з існуючих у Північній Кореї.

Під наглядом лідера КНДР Кім Чен Ина Пхеньян вчергове провів випробування міжконтинентальної балістичної ракети.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на державне агенство Північної Кореї KCNA.

Йдеться про Hwasong-18 - твердопаливну міжконтинентальну балістичну ракету, яка вважається найпотужнішою з існуючих у Північній Кореї. Вбудоване тверде паливо ускладнює виявлення її запусків у порівнянні з ракетами на рідкому паливі.

Кім Чен Ин з нагоди запуску заявив, що КНДР "не буде ігнорувати всі безрозсудні та безвідповідальні військові загрози ворогів", і "рішуче протидіятиме наступальним діям, аби відбити посилення військових загроз з боку Сполучених Штатів".

Нинішнє випробування КНДР ракети Hwasong-18 стало третім. Два попередні запуски відбулися в квітні та липні. Аналітики не виключають, що Ин продовжить випробування зброї перед президентськими виборами в США у 2024 році. 

Сполучені Штати, Південна Корея та Японія засудили запуск ракети. Рада безпеки ООН у вівторок на запит США збереться для його обговорення. Штати та їхні союзники наголошують, що КНДР порушує резолюцію Ради безпеки.

 

КНДРвипробуваннявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Передайте заморожені активи росії Україні негайно. путін повинен заплатити за вторгнення – Енн Епплбом
Політика
Передайте заморожені активи росії Україні негайно. путін повинен заплатити за вторгнення – Енн Епплбом
Переклад iPress – 19 грудня 2023, 12:25
Поки Захід хропе у глибокому сні, росія скористається різдвяними канікулами на Заході – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Поки Захід хропе у глибокому сні, росія скористається різдвяними канікулами на Заході – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 грудня 2023, 07:04
Таємниця зниклої папки. Як за президентства Трампа щезла збірка необроблених розвідданих щодо росії – CNN
Політика
Таємниця зниклої папки. Як за президентства Трампа щезла збірка необроблених розвідданих щодо росії – CNN
Переклад iPress – 18 грудня 2023, 16:22
Перемога Трампа у 2016 році. Як агенти ФБР допомогли росії – Тімоті Снайдер
Політика
Перемога Трампа у 2016 році. Як агенти ФБР допомогли росії – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 18 грудня 2023, 12:03
Припинення допомоги США. Зупиніть тоді й обмеження на дії Україні на території росії – Філліпс О'Брайен
Політика
Припинення допомоги США. Зупиніть тоді й обмеження на дії Україні на території росії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 17 грудня 2023, 23:45
Німецький шпигун постав перед судом за продаж секретів росії. Та що нового у шпигунській епопеї у Норвегії – New York Times і Verdens Gang
Політика
Німецький шпигун постав перед судом за продаж секретів росії. Та що нового у шпигунській епопеї у Норвегії – New York Times і Verdens Gang
Переклад iPress – 15 грудня 2023, 16:09
Єврорада вирішила розпочати переговори про членство України. Як це відбувалося в Брюсселі – The Times та Politico
Політика
Єврорада вирішила розпочати переговори про членство України. Як це відбувалося в Брюсселі – The Times та Politico
Переклад iPress – 15 грудня 2023, 11:30
Німеччина повинна робити більше. 70 відомих політиків, науковців та бізнесменів розкритикували політику уряду Шольца щодо України – відкрите звернення
Політика
Німеччина повинна робити більше. 70 відомих політиків, науковців та бізнесменів розкритикували політику уряду Шольца щодо України – відкрите звернення
Переклад iPress – 15 грудня 2023, 09:03
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється