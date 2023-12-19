КНДР знову випробувала балістичну ракету, а Кім Чен Ин пригрозив США

Йдеться про Hwasong-18 - твердопаливну міжконтинентальну балістичну ракету, яка вважається найпотужнішою з існуючих у Північній Кореї.

Під наглядом лідера КНДР Кім Чен Ина Пхеньян вчергове провів випробування міжконтинентальної балістичної ракети.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на державне агенство Північної Кореї KCNA.

Йдеться про Hwasong-18 - твердопаливну міжконтинентальну балістичну ракету, яка вважається найпотужнішою з існуючих у Північній Кореї. Вбудоване тверде паливо ускладнює виявлення її запусків у порівнянні з ракетами на рідкому паливі.

Кім Чен Ин з нагоди запуску заявив, що КНДР "не буде ігнорувати всі безрозсудні та безвідповідальні військові загрози ворогів", і "рішуче протидіятиме наступальним діям, аби відбити посилення військових загроз з боку Сполучених Штатів".

Нинішнє випробування КНДР ракети Hwasong-18 стало третім. Два попередні запуски відбулися в квітні та липні. Аналітики не виключають, що Ин продовжить випробування зброї перед президентськими виборами в США у 2024 році.

Сполучені Штати, Південна Корея та Японія засудили запуск ракети. Рада безпеки ООН у вівторок на запит США збереться для його обговорення. Штати та їхні союзники наголошують, що КНДР порушує резолюцію Ради безпеки.