CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРозвідка Південної Кореї заявила, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин схуд на близько 20 кг, але не має проблем зі здоров’ям.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кім Чен Ин схуд на 20 кілограмів
У Національній службі розвідки додали, що раніше вага лідера КНДР становила близько 140 кг
Фото: Укрінформ
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.
У Національній службі розвідки додали, що раніше вага лідера КНДР становила близько 140 кг.
Спецслужба Південної Кореї оприлюднила останні дані, аби спростувати чутки, що нібито влада Північної Кореї використовує двійника Кім Чен Ина на публічних заходах через проблеми зі здоров’ям у справжнього лідера країни.
Зазначається, що Сеул використовував штучний інтелект та інші наукові методи для дослідження здоров’я Кім Чен Ина.
Нагадаємо, що на державному телеканалі Північної Кореї показали мультфільм, у якому критикували переїдання та ожиріння. Наразі у країні не вистачає їжі, а лідер КНДР продовжує худнути.
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28 10 2021 13:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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