У Північній Кореї показали мультфільм, який застерігає від ожиріння

На державному телеканалі Північної Кореї показали мультфільм, у якому критикували переїдання та ожиріння. Наразі у країні не вистачає їжі, а лідер КНДР продовжує худнути.

На мультфільм звернуло увагу південнокорейське видання NK News, пише "Громадське".

Мультфільм показали тиждень тому. Дві дівчинки взимку гуляють містом. Одна з них дорікає іншій через те, що подруга хоче їхати громадським транспортом, попри її вагу.

"Ось чому ти товстішаєш", - каже дівчинка. Подруга дивується, що невже саме це робить її товстішою.

Згодом подружки приходять додому до однієї з дівчат. Одна з них займається акробатикою, а інша - їсть та дрімає на дивані. Стрункіша подруга намагається її розбудити. Південнокорейські журналісти зазначають, що медіа КНДР почали звертати увагу на харчування після того, як із червня почав худнути лідер країни Кім Чен Ин. У червні він заявив про нестачу продовольства. За його словами, фермерам не вдалося зібрати запланований урожай зернових через урагани, які пронеслися Північною Кореєю у 2020 році. Центральне телебачення Північної Кореї навіть показало коментар жителя Пхеньяна, який непокоївся станом лідера країни. Також державні медіа публікують статті про методи схуднення. А за неперевіреною інформацією Radio Free Asia, у Північній Кореї уже заборонили обговорювати схуднення лідера. За оцінками Інституту розвитку Кореї, який базується в Сеулі, у 2021 році КНДР не вистачатиме 1,35 мільйона тонн продовольства. Але фахівці, яких цитує The Washington Post, сумніваються, що йдеться про повномасштабний голод. У 1994-1998 роках КНДР пережила голод, відомий у країні також як Марш страждань, коли після розпаду СРСР Північна Корея на деякий час залишилася без джерела гуманітарної допомоги. За оцінками, тоді від голоду загинули до трьох мільйонів людей.

Нагадаємо, що Кім Чен Ин визнав дефіцит харчів у Північній Кореї