Кім Чен Ин визнав дефіцит харчів у Північній Кореї

Лідер КНДР Кім Чен Ин на засіданні владної Трудової партії публічно заявив про брак продовольства внаслідок несприятливої погоди та закриття кордонів через пандемію.

За словами Кім Чен Ина, "ситуація з їжею для людей стає напруженішою". Причиною цього він назвав, зокрема, неврожай зернових через торішні урагани, повідомляє Reuters.

Фактично, вказує агентство, це перше публічне визнання лідером КНДР проблеми із харчовими продуктами в країні.

Останніми тижнями ЗМІ та правозахисники регулярно повідомляли про проблеми з продовольством у Північній Кореї. На цьому тлі в ООН лунали пропозиції зняти санкції з КНДР, щоб вона могла почати торгівлю з іншими державами й таким чином забезпечити себе їжею.

Південнокорейські ЗМІ повідомляли, що ціна кілограма бананів у КНДР підскочила до 45 доларів (1220 гривень).

Як відомо, у 1994-1998 роках КНДР пережила голод, зумовлений тим, що після розпаду СРСР країна залишилася без джерела гуманітарної допомоги. За оцінками, тоді від голоду загинули до 3 мільйонів людей.