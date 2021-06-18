НОВИНИЛідер КНДР Кім Чен Ин на засіданні владної Трудової партії публічно заявив про брак продовольства внаслідок несприятливої погоди та закриття кордонів через пандемію.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кім Чен Ин визнав дефіцит харчів у Північній Кореї
Ситуація з їжею для людей стає напруженішою
Фото: Ukrinform
За словами Кім Чен Ина, "ситуація з їжею для людей стає напруженішою". Причиною цього він назвав, зокрема, неврожай зернових через торішні урагани, повідомляє Reuters.
Фактично, вказує агентство, це перше публічне визнання лідером КНДР проблеми із харчовими продуктами в країні.
Останніми тижнями ЗМІ та правозахисники регулярно повідомляли про проблеми з продовольством у Північній Кореї. На цьому тлі в ООН лунали пропозиції зняти санкції з КНДР, щоб вона могла почати торгівлю з іншими державами й таким чином забезпечити себе їжею.
Південнокорейські ЗМІ повідомляли, що ціна кілограма бананів у КНДР підскочила до 45 доларів (1220 гривень).
Як відомо, у 1994-1998 роках КНДР пережила голод, зумовлений тим, що після розпаду СРСР країна залишилася без джерела гуманітарної допомоги. За оцінками, тоді від голоду загинули до 3 мільйонів людей.
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18 06 2021 12:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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