Кім Чен Ин вперше прибув до Росії

Лідер Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Ин вперше приїхав до Росії.

Кім Чен Ин приїхав бронепоїздом, на пероні станції "Хасан" його зустріли місцеві чиновники та посол Росії в КНДР, повідомила адміністрація Приморського краю Росії.

"Я радий опинитися на російській землі", - цитує його адміністрація краю.

Як тільки Кім Чен Ин вийшов з вагона, йому подарували квіти та подали хліб з сіллю, зазначає російське агентство "ТАСС".

Лідер Північної Кореї назвав візит до Росії не останнім, вказує адміністрація Приморського краю.

"Це тільки перший крок", - сказав він.

На станції "Хасан" лідер КНДР відвідав Будинок російсько-корейської дружби, відомий як "Будинок Кім Ір Сена". Його звели у 1986 році на кордоні двох країн біля прикордонного переходу "Хасан", зробили це з нагоди приїзду до СРСР тогочасного лідера Північної Кореї Кім Ір Сена.

Нагадаємо, 28 лютого другі в історії переговори президента США Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина завершилися достроково - на зустрічі лідери не досягнули ніякої угоди. За кілька днів президент США Дональд Трамп заявив, що Північна Корея не матиме економічного майбутнього, якщо залишить собі ядерну зброю.