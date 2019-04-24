Кім Чен Ин вперше прибув до Росії
Кім Чен Ин приїхав бронепоїздом, на пероні станції "Хасан" його зустріли місцеві чиновники та посол Росії в КНДР, повідомила адміністрація Приморського краю Росії.
"Я радий опинитися на російській землі", - цитує його адміністрація краю.
Як тільки Кім Чен Ин вийшов з вагона, йому подарували квіти та подали хліб з сіллю, зазначає російське агентство "ТАСС".
Лідер Північної Кореї назвав візит до Росії не останнім, вказує адміністрація Приморського краю.
"Це тільки перший крок", - сказав він.
На станції "Хасан" лідер КНДР відвідав Будинок російсько-корейської дружби, відомий як "Будинок Кім Ір Сена". Його звели у 1986 році на кордоні двох країн біля прикордонного переходу "Хасан", зробили це з нагоди приїзду до СРСР тогочасного лідера Північної Кореї Кім Ір Сена.
Нагадаємо, 28 лютого другі в історії переговори президента США Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина завершилися достроково - на зустрічі лідери не досягнули ніякої угоди. За кілька днів президент США Дональд Трамп заявив, що Північна Корея не матиме економічного майбутнього, якщо залишить собі ядерну зброю.
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