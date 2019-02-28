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Саміт Трампа та Кім Чен Ина завершився достроково

Лідери про угоди не домовилися
Переговори президента США Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина завершилися достроково.
Саміт Трампа та Кім Чен Ина завершився достроково Фото: EPA/UPG

На зустрічі лідери не досягнули ніякої угоди, заявили у Білому домі, повідомляє AP. Очікувалося, що Трамп і Кім Чен Ин підпишуть угоду за підсумками саміту.

Кортежі президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина вже поїхали з готелю, де проходив саміт. Раніше повідомляли, що вони планували разом пообідати у другий день переговорів, проте жоден не з’явився в обідньому залі.

Прес-секретарка Білого дому Сара Сандерс раніше повідомила, що прес-конференція Трампа за підсумками переговорів пройде на дві години раніше, ніж планувалося спочатку.

Перед тим початком другого дня переговорів Кім Чен Ин сказав журналістам, що влада КНДР готова відмовитися від ядерної зброї.

Нагадаємо, зустріч Трампа і Кім Чен Ина почалася 27 лютого у В'єтнамі. Кім Чен Ин заявив, що США і КНДР подолали перешкоди.

Також, президент США Дональд Трамп заявив, що провів чудову зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

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28 02 2019 09:14
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