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Кім Чен Ин з невідомих причин скоротив візит до Росії

З невідомих причин північнокорейський лідер вже виїхав із Владивостока на своєму бронепоїзд
Лідер КНДР Кім Чен Ин скоротив культурну програму у Владивостоці і залишив Росію раніше, ніж очікувалося.
Кім Чен Ин з невідомих причин скоротив візит до Росії Фото: rbc.ru

В програмі Кім Чен Ина на п'ятницю була церемонія біля меморіалу бойової слави Тихоокеанського флоту, урочистий прийом у передмісті, відвідування Приморського океанаріуму і перегляд балету Спляча красуня на Приморській сцені Маріїнського театру, повідомляє Інтерфакс.

Однак з невідомих причин північнокорейський лідер вже виїхав із Владивостока на своєму бронепоїзді.

Нагадаємо, Кім Чен Ин прибув до Росії 24 квітня.

25 квітня у Владивостоці відбулася перша зустріч Кім Чен Ина з президентом РФ Володимиром Путіним. Переговори тривали майже дві години і завершилися без спільних заяв і підписання документів.

Імовірно, в ході переговорів Кім Чен Ин планує заручитися підтримкою РФ для чинення тиску на президента США Дональда Трампа після провальної зустрічі в Ханої. 

 

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26 04 2019 09:45
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