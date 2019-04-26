Кім Чен Ин з невідомих причин скоротив візит до Росії

В програмі Кім Чен Ина на п'ятницю була церемонія біля меморіалу бойової слави Тихоокеанського флоту, урочистий прийом у передмісті, відвідування Приморського океанаріуму і перегляд балету Спляча красуня на Приморській сцені Маріїнського театру, повідомляє Інтерфакс.

Однак з невідомих причин північнокорейський лідер вже виїхав із Владивостока на своєму бронепоїзді.

Нагадаємо, Кім Чен Ин прибув до Росії 24 квітня.

25 квітня у Владивостоці відбулася перша зустріч Кім Чен Ина з президентом РФ Володимиром Путіним. Переговори тривали майже дві години і завершилися без спільних заяв і підписання документів.

Імовірно, в ході переговорів Кім Чен Ин планує заручитися підтримкою РФ для чинення тиску на президента США Дональда Трампа після провальної зустрічі в Ханої.