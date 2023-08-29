Кім Чен Ин заговорив про розміщення ядерної зброї на флоті

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що військово-морський флот КНДР стане компонентом державного ядерного стримування.

Про це повідомляє Kyodo.

Заяву Кім Чен зробив з нагоди Дня ВМФ.

І це з високою ймовірністю вказує на плани Пхеньяна розмістити ядерну зброю на флоті.

Північна Корея останнім часом прискорює свої зусилля з розгортання балістичних ракет з ядерними боєголовками на підводних човнах, а також оснащує ядерною зброєю підводні дрони, вважають західні спеціалісти.

У виступі Кім назвав лідерів Японії, США і Південної Кореї "босами банд" і сказав, що їхні безрозсудні конфронтаційні дії зробили води біля Корейського півострова найбільш нестабільними водами з небезпекою ядерної війни.

"Ситуація, що склалася, вимагає від наших ВМС докласти всіх зусиль для підтримання постійної бойової готовності, а також бути готовими зламати волю противника до війни", - сказав глава Північної Кореї.

На сьогодні Північна Корея має лише сухопутні пускові установки балістичних ракет, які можуть нести ядерні боєголовки.

Раніше США заявили, що вони "глибоко стурбовані" співпрацею КНДР та рф у ракетно-ядерній сфері.