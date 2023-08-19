США "глибоко стурбовані" співпрацею КНДР та рф у ракетно-ядерній сфері – Білий дім

Під час прес-конфереції за результатами саміту Байден заявив, що три країни подвоять зусилля щодо спостереження за північнокорейськими запусками балістичних ракет.

В адміністрації президента США Джо Байдена заявили, що "глибоко стурбовані" можливою співпрацею рф та КНДР у сфері ракетно-ядерних технологій.

Про це повідомляє The Guardian.

Під час саміту США, Японії та Південної Кореї представники адміністрації заявили, що "глибоко стурбовані" наслідками для національної безпеки Америки такої співпраці рф та КНДР.

Під час прес-конфереції за результатами саміту Байден заявив, що три країни подвоять зусилля щодо спостереження за північнокорейськими запусками балістичних ракет.

"Ми вдвічі збільшуємо обмін інформацією, включно з північнокорейськими запусками ракет і кіберактивністю, зміцнюємо нашу співпрацю з протиракетної оборони, і, що важливо, ми всі зобов’язалися швидко консультуватися один з одним у відповідь на загрози для будь-кого з наших країн з будь-якого джерела", - заявив він.

Раніше повідомлялось, що Міноборони росії здійснювало таємничий рейс до КНДР, могли говорити про зброю.