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ПОЛІТИКА

Міноборони росії здійснювало таємничий рейс до КНДР, могли говорити про зброю – ЗМІ

16 серпня 2023, 17:29
Міноборони росії здійснювало таємничий рейс до КНДР, могли говорити про зброю – ЗМІ
Фото: google.com
Є підстави вважати, що політ пов'язаний із можливими домовленостями рф та КНДР у сфері озброєнь.

На початку серпня раритетний літак Міноборони рф Іл-62М здійснював таємничий рейс до КНДР. Могли обговорювати озброєння для країни-терориста.

Про це повідомляє Defense Express.

Згідно з даними сайту відстеження польотів Flightradar24, російський Іл-62М із реєстраційним номером RA-86559 вилетів з москви в Пхеньян 1 серпня. В точку призначення він прибув вже о 8-ранку за місцевим часом. Авіалайнер простояв в аеропорту близько 36 годин, й вже ввечері 2 серпня покинув КНДР. 

Мета польоту до Північної Кореї наразі невідома, оскільки офіційних заяв щодо візиту не було. Зокрема супутникові знімки не зафіксували завантажень на "борт". Як пише Defense Romania, є підстави вважати, що політ пов'язаний із можливими домовленостями рф та КНДР у сфері озброєнь. 

Водночас російський міністр обороги Сергій Шойгу в липні 2023 року прилітав до КНДР на іншому типі VIP-літака - Іл-96-300 із реєстраційним номером RA-96102, який був переданий Міністерству оборони орієнтовно в травні 2016 року.

Зокрема варто враховувати, що виставка озброєнь в КНДР, яку відвідав Шойгу, тривала до 2 серпня включно. Логічно припустити, що на згаданому Іл-62М прилітала саме делегація від Міноборони рф, для можливих додаткових перемовин щодо поставок зброї та боєприпасів.

"Водночас цікаво, що рф ще з 2019 року начебто не може провести ротацію свого дипломатичного персоналу в Північній Кореї, оскільки влада цієї країни не давала відповідного дозволу. Тому тут також варто припустити бодай мінімальну ймовірність, що рейс Ил-62М від російського Міноборони міг бути також пов’язаним і з "дипломатичними" питаннями також", - додає видання. 

Раніше у Пентагоні пояснили, що співпраця КНДР та рф продовжує війну в Україні.

КНДРозброєннявійна в Українірф тероризм

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