У Пентагоні пояснили, що співпраця КНДР та рф продовжує війну в Україні

Пентагон проти військової співпраці з росією будь-яких країн.

Заступниця представника Пентагону Сабріна Сінгх відреагувала на заяви про розвиток військового співробітництва між росією і КНДР.

Про це вона заявила під час брифінгу.

"На наш погляд, звичайно, будь-яка допомога, яку Північна Корея або будь-яка інша країна надає росії, подовжує несправедливу і неспровоковану війну в Україні", - заявила Сінгх.

Вона підтвердила, що Пентагон дотримується чіткої позиції, викладеної раніше, і виступає проти військової співпраці з росією будь-яких країн.



"Ми висловили побоювання іншим країнам, які хочуть надати підтримку росії, що, знаєте, ми, безумовно, цьому перешкоджаємо", - зазначила Сінгх.

Вона також ще раз акцентувала: «що важливо - ми продовжимо підтримку України, як сказав президент на стільки, на скільки це буде потрібно».