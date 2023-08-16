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У Пентагоні пояснили, що співпраця КНДР та рф продовжує війну в Україні

16 серпня 2023, 11:13
У Пентагоні пояснили, що співпраця КНДР та рф продовжує війну в Україні
джерело glavcom
Пентагон проти військової співпраці з росією будь-яких країн.

Заступниця представника Пентагону Сабріна Сінгх відреагувала на заяви про розвиток військового співробітництва між росією і КНДР.
Про це вона заявила під час брифінгу.

"На наш погляд, звичайно, будь-яка допомога, яку Північна Корея або будь-яка інша країна надає росії, подовжує несправедливу і неспровоковану війну в Україні", -  заявила Сінгх.

Вона підтвердила, що Пентагон дотримується чіткої позиції, викладеної раніше, і виступає проти військової співпраці з росією будь-яких країн.

"Ми висловили побоювання іншим країнам, які хочуть надати підтримку росії, що, знаєте, ми, безумовно, цьому перешкоджаємо", - зазначила Сінгх.

Вона також ще раз акцентувала: «що важливо - ми продовжимо підтримку України, як сказав президент на стільки, на скільки це буде потрібно».

РосіяПентагонспівпрацявійна в Україніросія окупанти

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