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Кім Чен Ин заявив про посилення обороноздатності КНДР

Вона не буде спрямована проти США і Південної Кореї
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про намір наростити військову міць своєї країни.
Кім Чен Ин заявив про посилення обороноздатності КНДР Фото: apnews.com

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Наша головна мета спрямована проти війни самої по собі, а не проти Південної Кореї або США, будь-якої іншої країни або сил. Очевидно, що ми зміцнюємо свою обороноздатність не для того, щоб націлити її проти", - сказав лідер КНДР.

Однак, за його словами, існує загроза "у ворожості до КНДР з боку США".

"Останнім часом США постійно дають сигнали про те, що не належать вороже до нас, але немає жодної дієвої підстави, щоб повірити, що такої ворожості немає", - зазначив Кім Чен Ин.

Він додав, що обороноздатність КНДР буде і надалі зміцнюватися.

"Річ у тому, що це основа для виживання держави, гарантія його розвитку", - резюмував лідер КНДР.

Нагадаємо, що КНДР заявила про успішні випробування гіперзвукової ракети

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12 10 2021 12:07
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