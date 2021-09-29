Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

КНДР заявила про успішні випробування гіперзвукової ракети

Ракета, схоже, "на ранній стадії розробки" і що системи Південної Кореї і США здатні перехоплювати подібні їй
Північна Корея заявила, що здійснила успішний тестовий запуск гіперзвукової крилатої ракети.
КНДР заявила про успішні випробування гіперзвукової ракети Ракета "Кванменсон" Фото: Reuters
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP i південнокорейське агентство Yonhap. 
 
Ракета такого типу швидша, ніж балістичні і звичайні крилаті ракети, її важче виявити і перехопити системами протиракетної оборони.
 
Північнокорейське інформагентство KCNA заявило, що це ракета Hwasong-8 і запуск відбувся у вівторок 28 вересня.  
 
В об’єднаному генштабі Південної Кореї сказали, що ракета, схоже, "на ранній стадії розробки" і що системи Південної Кореї і США здатні перехоплювати подібні їй. Інформації про відстань, яку вона пролетіла, та максимальну висоту не наводять.
 
Нагадаємо, 15 вересня КНДР здійснила запуск двох балістичних ракет у Японське море. Це стало другим запуском балістичних ракет КНДР за 2021 рік, та п’ятим з тих, про які відомо, якщо брати до уваги також крилаті ракети.
 
За два дні до того Північна Корея заявила про успішні випробування "крилатої ракети нового типу", яка потенційно могла б влучати в цілі на території Японії. 
 
Останні часом Пхеньян підвищує напругу. У серпні КНДР заявила про "безпекову кризу", реагуючи на військові навчання Південної Кореї та США. Також є ознаки того, що КНДР знову запускає ядерний реактор у Йонбьоні. 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 09 2021 13:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.