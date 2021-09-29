ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИПівнічна Корея заявила, що здійснила успішний тестовий запуск гіперзвукової крилатої ракети.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
КНДР заявила про успішні випробування гіперзвукової ракети
Ракета, схоже, "на ранній стадії розробки" і що системи Південної Кореї і США здатні перехоплювати подібні їй
Ракета "Кванменсон" Фото: Reuters
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP i південнокорейське агентство Yonhap.
Ракета такого типу швидша, ніж балістичні і звичайні крилаті ракети, її важче виявити і перехопити системами протиракетної оборони.
Північнокорейське інформагентство KCNA заявило, що це ракета Hwasong-8 і запуск відбувся у вівторок 28 вересня.
В об’єднаному генштабі Південної Кореї сказали, що ракета, схоже, "на ранній стадії розробки" і що системи Південної Кореї і США здатні перехоплювати подібні їй. Інформації про відстань, яку вона пролетіла, та максимальну висоту не наводять.
Нагадаємо, 15 вересня КНДР здійснила запуск двох балістичних ракет у Японське море. Це стало другим запуском балістичних ракет КНДР за 2021 рік, та п’ятим з тих, про які відомо, якщо брати до уваги також крилаті ракети.
За два дні до того Північна Корея заявила про успішні випробування "крилатої ракети нового типу", яка потенційно могла б влучати в цілі на території Японії.
Останні часом Пхеньян підвищує напругу. У серпні КНДР заявила про "безпекову кризу", реагуючи на військові навчання Південної Кореї та США. Також є ознаки того, що КНДР знову запускає ядерний реактор у Йонбьоні.
Читайте також: КНДР вдруге за рік здійснила запуск балістичних ракет
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
29 09 2021 13:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Нацполіція та Facebook запускають систему сповіщень для розшуку дітей
- ВІДЕО У Греції почали тестувати дрони для доставки ліків
- ФОТО NАSА вибрало місце посадки для місії місяцехода
- Стартап у США заявив про створення першого у світі грудного молока, культивованого з клітин
- 10 найбільш затребуваних професій в Україні в найближчому майбутньому 1Від програмістів до економістів