НОВИНИПівнічна Корея у середу здійснила запуск двох балістичних ракет у Японське море.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
КНДР вдруге за рік здійснила запуск балістичних ракет
Наші військові зберігають повну готовність, у тісній співпраці з США
Фото: AP Photo
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на південнокорейське агентство Yonhap, про це заявили в об’єднаному генштабі Південної Кореї.
Ракети невизначеного типу були випущені пообіді за місцевим часом. Розвідка Південної Кореї та США з’ясовують деталі запуску, повідомили у відомстві.
"Наші військові зберігають повну готовність, у тісній співпраці з США", - додали у повідомленні.
Детальніша інформація - про те, куди саме влучили ракети і якою була їхня дальність - наразі не повідомляється.
Японія також повідомила, що помітила запуск і що це може бути балістична ракета, пише BBC. Прем’єр Японії Йосіхіде Суга засудив запуск і заявив, що це підрива мир і безпеку в регіоні.
Цей запуск наразі є другим запуском балістичних ракет КНДР за 2021 рік, та п’ятий запуск з тих, про які відомо, якщо брати до уваги також крилаті ракети.
Резолюції Ради безпеки ООН забороняють КНДР здійснювати запуски балістичних ракет.
Нагадаємо, у понеділок Північна Корея заявила про успішні випробування "крилатої ракети нового типу", яка потенційно могла б влучати в цілі на території Японії.
Останніми тижнями Пхеньян підвищує напругу. Минулого місяця КНДР заявила про "безпекову кризу", реагуючи на військові навчання Південної Кореї та США.
Також є ознаки того, що КНДР знову запускає ядерний реактор у Йонбьоні.
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15 09 2021 10:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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