ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИАгентство протиракетної оборони США провело успішний запуск перехоплювача наземної системи перехоплення балістичних ракет на середній ділянці траєкторії із закріпленим на ній макетом заатмосферного засобу ураження.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
США випробували новий перехоплювач системи протиракетної оборони
Це перше льотне випробування нової конфігурації ракети-носія з числом ступенів, яке обирається, у двохступеневому режимі. Система спрацювала саме так, як її і проєктували, і результати випробування свідчать про значне розширення простору бойових дій для збройних сил
Фото: afp.com
Про це повідомляє Голос Америки.
Ідеться про перше льотне випробування триступеневої ракети-носія у двохступеневому режимі, коли запалювання третього ступеня не відбувається. Це дозволяє раніше випускати засіб ураження, розширюючи простір для ведення бойових дій. Новий засіб відомий як перехоплювач наземного базування з числом ступенів, яке обирається (2 або 3).
"Це перше льотне випробування нової конфігурації ракети-носія з числом ступенів, яке обирається, у двохступеневому режимі. Система спрацювала саме так, як її і проєктували, і результати випробування свідчать про значне розширення простору бойових дій для збройних сил", - заявив директор Агентства протиракетної оборони віцеадмірал Джон Гілл.
Він зазначив, що наземна система перехоплення балістичних ракет на середній ділянці траєкторії має життєво важливе значення для оборони США, і успіх випробування засвідчує, що США забезпечують свій парк наземних перехоплювачів розширеними можливостями, водночас розробляючи і поставляючи передові технології перехоплювачів нового покоління.
Як повідомлялося, Північна Корея цими вихідними провела успішні випробування нового типу крилатих ракет великої дальності.
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