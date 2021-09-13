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США випробували новий перехоплювач системи протиракетної оборони

Це перше льотне випробування нової конфігурації ракети-носія з числом ступенів, яке обирається, у двохступеневому режимі. Система спрацювала саме так, як її і проєктували, і результати випробування свідчать про значне розширення простору бойових дій для збройних сил
Агентство протиракетної оборони США провело успішний запуск перехоплювача наземної системи перехоплення балістичних ракет на середній ділянці траєкторії із закріпленим на ній макетом заатмосферного засобу ураження.
США випробували новий перехоплювач системи протиракетної оборони Фото: afp.com
Про це повідомляє Голос Америки.
 
Ідеться про перше льотне випробування триступеневої ракети-носія у двохступеневому режимі, коли запалювання третього ступеня не відбувається. Це дозволяє раніше випускати засіб ураження, розширюючи простір для ведення бойових дій. Новий засіб відомий як перехоплювач наземного базування з числом ступенів, яке обирається (2 або 3).
 
"Це перше льотне випробування нової конфігурації ракети-носія з числом ступенів, яке обирається, у двохступеневому режимі. Система спрацювала саме так, як її і проєктували, і результати випробування свідчать про значне розширення простору бойових дій для збройних сил", - заявив директор Агентства протиракетної оборони віцеадмірал Джон Гілл.
 
Він зазначив, що наземна система перехоплення балістичних ракет на середній ділянці траєкторії має життєво важливе значення для оборони США, і успіх випробування засвідчує, що США забезпечують свій парк наземних перехоплювачів розширеними можливостями, водночас розробляючи і поставляючи передові технології перехоплювачів нового покоління.
 
Як повідомлялося, Північна Корея цими вихідними провела успішні випробування нового типу крилатих ракет великої дальності.
 
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13 09 2021 17:58
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