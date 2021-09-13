Північна Корея здійснила випробування нових крилатих ракет великої дальності

Розробка крилатої ракети дальнього радіуса дії, стратегічної зброї величезної важливості.... просувалася вперед відповідно до науково обґрунтованого і надійного процесу розробки системи зброї упродовж останніх двох років

Північна Корея у ці вихідні провела успішні випробування нового типу крилатих ракет великої дальності.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на південнокорейське інформагентство Yonhap News, яке цитує державне "Центральне агентство новин Кореї" КНДР.

Випробування відбулися в суботу та неділю після двох років досліджень.

"Розробка крилатої ракети дальнього радіуса дії, стратегічної зброї величезної важливості.... просувалася вперед відповідно до науково обґрунтованого і надійного процесу розробки системи зброї упродовж останніх двох років", - ідеться в офіційному повідомленні Північної Кореї.

У ньому також відзначається, що були "успішно проведені" випробування частин ракети, її двигунів, льотних особливостей, системи управління і наведення, потужності боєголовки тощо.

Нагадаємо: раніше Українська делегація в ООН закликала Північну Корею припинити ядерні випробування та провести повну денуклеаризацію.