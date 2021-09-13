ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИПівнічна Корея у ці вихідні провела успішні випробування нового типу крилатих ракет великої дальності.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Північна Корея здійснила випробування нових крилатих ракет великої дальності
Розробка крилатої ракети дальнього радіуса дії, стратегічної зброї величезної важливості.... просувалася вперед відповідно до науково обґрунтованого і надійного процесу розробки системи зброї упродовж останніх двох років
Фото: KCNA/AFP
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на південнокорейське інформагентство Yonhap News, яке цитує державне "Центральне агентство новин Кореї" КНДР.
Випробування відбулися в суботу та неділю після двох років досліджень.
"Розробка крилатої ракети дальнього радіуса дії, стратегічної зброї величезної важливості.... просувалася вперед відповідно до науково обґрунтованого і надійного процесу розробки системи зброї упродовж останніх двох років", - ідеться в офіційному повідомленні Північної Кореї.
У ньому також відзначається, що були "успішно проведені" випробування частин ракети, її двигунів, льотних особливостей, системи управління і наведення, потужності боєголовки тощо.
Нагадаємо: раніше Українська делегація в ООН закликала Північну Корею припинити ядерні випробування та провести повну денуклеаризацію.
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