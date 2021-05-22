Південна Корея і США домовилися щодо дальності ракет і співпраці в сфері вакцин від COVID-19

Мун Чже Ін назвав це "символічним і суттєвим" заходом, що демонструє надійність альянсу

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін повідомив, що під час переговорів з президентом США Джо Байденом у рамках візиту до Вашингтона було досягнуто домовленості про скасування обмежень на дальність польотів південнокорейських ракет.

"Я радий оголосити про припинення дії керівних принципів щодо ракет", - сказав він журналістам на спільній з Байденом прес-конференції, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Мун Чже Ін назвав це "символічним і суттєвим" заходом, що демонструє надійність альянсу.

Остання редакція угоди, або "керівних принципів" обмежувала дальність польотів південнокорейських ракет 800 км і не лімітувала їх корисне навантаження. Спочатку угода була підписана в 1979 році і обмежувала дальність польоту південнокорейських ракет 180 км, вага боєголовок - 500 кг, потім чотири рази переглядалася в бік збільшення як дальності польоту, так і корисного навантаження.

Нинішня адміністрація Південної Кореї наполягає на посиленні власного оборонного потенціалу країни. Скасування обмежень на дальність польоту ракет, як пишуть південнокорейські ЗМІ, означає "ракетний суверенітет" для Південної Кореї.

За словами південнокорейського президента, він і Байден домовилися сформувати глобальне всеосяжне партнерство в сфері вакцин від COVID-19, зазначивши, що передові американські технології будуть поєднуватися з виробничими потужностями Південної Кореї.

Мун Чже Ін подякував Байдену за обіцянку надати вакцини від коронавірусу південнокорейським військовим, назвавши це значним кроком, що демонструє особливу історію двостороннього альянсу.

Байден заявив журналістам, що забезпечить повну вакцинацію від коронавірусу 550 тис. південнокорейських військовослужбовців.

"Є 550 тис. корейських солдатів, матросів, льотчиків, які працюють у тісному контакті з американськими військами в Кореї. Ми забезпечимо повну вакцинацію всіх 550 тис. Тих корейських військових, які регулярно взаємодіють з американськими, як заради них, так і заради американських сил", - сказав президент США.

Мун Чже Ін на прес-конференції також повідомив, що сторони домовилися тісніше співпрацювати в інтересах миру і стабільності в Тайванській протоці з урахуванням особливостей відносин між Пекіном і Тайбеєм.

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