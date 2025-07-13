Кім Чен запевнив москву, що КНДР у всьому підтримує росію

Включно із війною рф в Україні.

Глава Північної Кореї Кім Чен Ин заявив міністру закордонних справ рф Сергію Лаврову, що його країна готова "беззастережно підтримувати" всі дії москви і щодо війни з Україною.

Про це інформує агенція Reuters.

"Кім Чен Ин підтвердив, що Корейська Народно-Демократична Республіка готова беззастережно підтримувати і заохочувати всі заходи, що вживаються російським керівництвом щодо подолання першопричини української кризи", - зазначає видання.

Нагадаємо, що Лавров перебуває з триденним візитом у Північній Кореї.

Кім зустрівся з посланцем кремля рф Володимира путіна в східному прибережному місті Вонсан, де сказав Лаврову, що "кроки, зроблені союзниками у відповідь на глобальну геополітику, що радикально змінюється, зроблять значний внесок у забезпечення миру і безпеки в усьому світі".

Після візиту до КНДР Лавров планує вирушити до Китаю для участі у засіданні Шанхайської організації співробітництва, яке відбудеться 14–15 липня.

Вчора Лавров прибув з офіційним візитом до КНДР для обговорення війни в Україні.