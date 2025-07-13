Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Кім Чен запевнив москву, що КНДР у всьому підтримує росію

13 липня 2025, 11:22
Кім Чен запевнив москву, що КНДР у всьому підтримує росію
Фото: reuters.com
Включно із війною рф в Україні.

Глава Північної Кореї Кім Чен Ин заявив міністру закордонних справ рф Сергію Лаврову, що його країна готова "беззастережно підтримувати" всі дії москви і щодо війни з Україною.

Про це інформує агенція Reuters.

ім Чен Ин підтвердив, що Корейська Народно-Демократична Республіка готова беззастережно підтримувати і заохочувати всі заходи, що вживаються російським керівництвом щодо подолання першопричини української кризи", - зазначає видання. 

Нагадаємо, що Лавров перебуває з триденним візитом у Північній Кореї.

Кім зустрівся з посланцем кремля рф Володимира путіна в східному прибережному місті Вонсан, де сказав Лаврову, що "кроки, зроблені союзниками у відповідь на глобальну геополітику, що радикально змінюється, зроблять значний внесок у забезпечення миру і безпеки в усьому світі".

Після візиту до КНДР Лавров планує вирушити до Китаю для участі у засіданні Шанхайської організації співробітництва, яке відбудеться 14–15 липня.

Вчора Лавров прибув з офіційним візитом до КНДР для обговорення війни в Україні.

 

РосіяКНДР

Останні матеріали

Літня контрнаступальна операція України. Як впоратися з викликами – Ендрю Таннер
Cуспільство
Літня контрнаступальна операція України. Як впоратися з викликами – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 11 липня 2025, 14:27
Сі переймає
Політика
Сі переймає "доктрину путіна". Допомога Україні поставить хрест на зазіханнях обох – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 липня 2025, 11:28
Україна не потребує відновлення. Вона потребує порятунку – Марк Чемпіон
Політика
Україна не потребує відновлення. Вона потребує порятунку – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 11 липня 2025, 08:08
Курдський гамбіт Ердогана. Чи виправдає себе його ставка на курдів? – Politico
Політика
Курдський гамбіт Ердогана. Чи виправдає себе його ставка на курдів? – Politico
Переклад iPress – 10 липня 2025, 14:40
Епоха тигра, а не страуса. Як має реагувати Європа на російську загрозу – Стівен Бланк
Політика
Епоха тигра, а не страуса. Як має реагувати Європа на російську загрозу – Стівен Бланк
Переклад iPress – 10 липня 2025, 11:27
Бачення європейської безпеки починається в Україні. Європейська візія перемоги – Джек Вотлінг
Політика
Бачення європейської безпеки починається в Україні. Європейська візія перемоги – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 10 липня 2025, 07:56
Приглушений червоний відблиск ракет. Україна погано захищена, але ще гірше – неготовність Європи – Едвард Лукас
Технології
Приглушений червоний відблиск ракет. Україна погано захищена, але ще гірше – неготовність Європи – Едвард Лукас
Переклад iPress – 09 липня 2025, 14:56
Архіпелаг ГУЛАГ Трампа. Трудова експлуатація у концтаборах не може стати нормою – Тімоті Снайдер
Політика
Архіпелаг ГУЛАГ Трампа. Трудова експлуатація у концтаборах не може стати нормою – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 09 липня 2025, 11:27
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється