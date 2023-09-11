Кім вирушив до росії на зустріч з путіним
Про це повідомляє Reuters, посилаючись на південнокорейські ЗМІ.
Південнокорейська телекомпанія YTN з посиланням на неназване високопоставлене джерело в уряді заявила, що Кім Чен Ин прямує до північно-східного кордону Північної Кореї на спеціальному поїзді.
Зустріч двох лідерів відбудеться у вівторок чи середу.
російський Інтерфакс із посиланням на джерела повідомив, що лідера КНДР чекають на Далекому Сході найближчими днями.
Цей закордонний візит стане першим за більш як 4 роки і першим після пандемії COVID-19.
Попередній візит Кім Чен Ина до росії відбувся в 2019 році.Раніше Financial Times написало, що Кім Чен Ин готов укласти з путіним угоду про постачання зброї.