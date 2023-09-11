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Кім вирушив до росії на зустріч з путіним

11 вересня 2023, 11:21
Кім вирушив до росії на зустріч з путіним
Фото: rbc.ru
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин вирушив із візитом до росії для зустрічі з президентом рф володимиром путіним.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на південнокорейські ЗМІ. 

Південнокорейська телекомпанія YTN з посиланням на неназване високопоставлене джерело в уряді заявила, що Кім Чен Ин прямує до північно-східного кордону Північної Кореї на спеціальному поїзді. 

Зустріч двох лідерів відбудеться у вівторок чи середу. 

російський Інтерфакс із посиланням на джерела повідомив, що лідера КНДР чекають на Далекому Сході найближчими днями.

Цей закордонний візит стане першим за більш як 4 роки і першим після пандемії COVID-19.

Попередній візит Кім Чен Ина до росії відбувся в 2019 році.

Раніше Financial Times написало, що Кім Чен Ин готов укласти з путіним угоду про постачання зброї.
РосіяПутінКім

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