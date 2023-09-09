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ПОЛІТИКА

Кім Чен Ин готов укласти з путіним угоду про постачання зброї – Financial Times

09 вересня 2023, 10:12
Кім Чен Ин готов укласти з путіним угоду про постачання зброї – Financial Times
Фото: rbc.ru
Дедалі більша прихильність лідера Північної Кореї до москви підвищує ризики нестабільності у й без того небезпечному регіоні.

Найближчими днями лідер КНДР збирається до росії, щоб зустрітися з президентом владіміром путіним. Темою для обговорення стане продаж боєприпасів москві для її війни в Україні. Очікується, що Кім знову використає свій поїзд — імовірно, він включатиме понад 20 броньованих вагонів і спеціальну кабіну для генерального секретаря, як його називають, з яскраво-білим інтер’єром.

Про це йдеться у матеріалі Financial Times.

Видання пише, що наразі незрозуміло, що саме передбачатиме угода. Пхеньян може запропонувати боєприпаси, РСЗВ та балістичні ракети малої дальності. 

росія ж може надати КНДР зерно, нафту та військові технології. Не виключається, що Північна Корея завдяки їм зможе посилити свої загрози сусіднім країнам - Південній Кореї та Японії.

"Співпраця між росією та Північною Кореєю може вийти за межі угод зі звичайними озброєннями та продовольчої/енергетичної допомоги, можливо, до передових технологій для супутників, атомних підводних човнів і балістичних ракет", - наводить видання думку експертів.

Вважається, що економічні втрати від карантину є надзвичайно глибокими, що посилює потребу Кіма продавати зброю росії.

Пхеньян прямо підтримав війну москви в Україні, наклавши вето на резолюцію ООН, яка засуджує вторгнення, визнаючи російську окупацію Донецька та Луганська, і навіть постачаючи зброю групі найманців Вагнера, яка воює за кремль в Україні.

КНДРрф тероризмзброя

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