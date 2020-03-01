Кіпр, Греція та Ізраїль підписали "історичну" угоду про газопровід
2 січня в Афінах представники Греції, Кіпру та Ізраїлю підписали міжурядову угоду про будівництво газопроводу EastMed, повідомляє "Економічна правда".
Президент Кіпру Нікос Анастасіадіс назвав цей документ "історичним" і заявив, що угода створює підґрунтя для реальної взаємодії.
"На Близькому Сході має бути співпраця, а не суперництво, особливо що стосується енергетичних питань чи будь-чого, що може пов'язати держави регіону", - сказав він.
Трубопровід буде проходити через Середземне море від Ізраїлю до грецького острова Крит та до материкової Греції, а потім до Італії.
Угода буде фіналізована підписом Італії згодом. У травні прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте висловився проти проєкту "Посейдон", який є останньою частиною трубопроводу, який з'єднав би Грецію з Італією.
Кіпр, Греція та Ізраїль вже підписали угоду про 1900 кілометрів трубопроводу на початку цього року в присутності держсекретаря США Майка Помпео.
Очікується, що трубопровід EastMed задовольнить близько 10% потреб Європи в природному газі, зменшуючи енергетичну залежність від Росії.
ЄС зробив внесок у вартість технічних досліджень для проєкту.
Три країни-підписанти приєдналися до спільної протидії нещодавній угоді Туреччини з визнаним ООН урядом Лівії, що визначає "морські кордони" між двома країнами Середземного моря. Туреччина та Лівія географічно далеко одна від одної, і Греція та Єгипет перешкоджають цьому.
Угода розглядається як спосіб Туреччини зазіхнути на частку у морських ресурсах східного Середземномор'я, навіть якщо це означає посягання на простір інших країн.
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