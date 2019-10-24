"Магістральні газопроводи" перейшли в управління Мінфіну в рамках анбандлінгу
Управління корпоративними правами компанії "Магістральні газопроводи України" від Міністерства енергетики та навколишнього середовища перейшло до Мінфіну, повідомляє LB.ua.
Про це повідомив голова компанії Олександр Лісниченко у фейсбуці.
"Це важливий крок у виконанні Україною зовнішніх зобов'язань і обов'язковий базис для підписання наступної транзитної угоди", - написав топменеджер.
"Магістральні газопроводи України" повинні стати власником ТОВ "Оператор газотранспортної системи України", яке зараз є 100% донькою "Укртрансгазу".
Ця компанія з 1 липня здійснює функції технічної експлуатації ГТС і стане сертифікованим оператором ГТС.
Процес відокремлення ГТС від групи "Нафтогаз", або анбандлінг, - обов'язкова умова для підписання нового транзитного контракту з "Газпромом".
Нагадаємо, що "Нафтогаз" не буде нараховувати ОСББ штрафи за недобір газу.
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