"Магістральні газопроводи" перейшли в управління Мінфіну в рамках анбандлінгу

"Магістральні газопроводи України" повинні стати власником ТОВ "Оператор газотранспортної системи України", яке зараз є 100% донькою "Укртрансгазу".

Управління корпоративними правами компанії "Магістральні газопроводи України" від Міністерства енергетики та навколишнього середовища перейшло до Мінфіну, повідомляє LB.ua.

Про це повідомив голова компанії Олександр Лісниченко у фейсбуці.

"Це важливий крок у виконанні Україною зовнішніх зобов'язань і обов'язковий базис для підписання наступної транзитної угоди", - написав топменеджер.

"Магістральні газопроводи України" повинні стати власником ТОВ "Оператор газотранспортної системи України", яке зараз є 100% донькою "Укртрансгазу".

Ця компанія з 1 липня здійснює функції технічної експлуатації ГТС і стане сертифікованим оператором ГТС.

Процес відокремлення ГТС від групи "Нафтогаз", або анбандлінг, - обов'язкова умова для підписання нового транзитного контракту з "Газпромом".

Нагадаємо, що "Нафтогаз" не буде нараховувати ОСББ штрафи за недобір газу.