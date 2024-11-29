Кіпр має намір вступити в НАТО

В Альянсі це може створити важливий прецедент.

Президент Республіки Кіпр Нікос Христодулідіс заявив, що країна має намір стати членом НАТО та веде переговори зі США щодо шляхів вступу до Альянсу, про це повідомляє німецька державна радіостанція та телеканал DW.

За словами глави Кіпра, країна обговорює з Вашингтоном три пропоновані рівні членства республіки в Альянсі.

За його словами, той факт, що Кіпр не може бути державою-членом НАТО через заперечення Туреччини, позбавляє армію країни багатьох можливостей як з модернізації, так і з придбання військової техніки.

Христодулідіс назвав ключовою перевагою Кіпру географічне положення острова "в районі особливої геостратегічної важливості". Водночас на запитання про терміни подання потенційної заявки на вступ до НАТО він відповів:

"Що менше ми про це говоримо, то ближче ми до нашої мети".

За правилами НАТО, до нього не може бути включена держава з невирішеними територіальними проблемами.

Проте Кіпр контролює лише 60% однойменного острова, решту території якого займає невизнана Турецька Республіка Північного Кіпру.

Останньою країною, яка вступила до Альянсу стала Фінляндія.

Це сталось в квітні 2023 рку.