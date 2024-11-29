Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Кіпр має намір вступити в НАТО

29 листопада 2024, 10:33
Кіпр має намір вступити в НАТО
Фото: AFP
В Альянсі це може створити важливий прецедент.

Президент Республіки Кіпр Нікос Христодулідіс заявив, що країна має намір стати членом НАТО та веде переговори зі США щодо шляхів вступу до Альянсу, про це повідомляє німецька державна радіостанція та телеканал DW.

За словами глави Кіпра, країна обговорює з Вашингтоном три пропоновані рівні членства республіки в Альянсі. 

За його словами, той факт, що Кіпр не може бути державою-членом НАТО через заперечення Туреччини, позбавляє армію країни багатьох можливостей як з модернізації, так і з придбання військової техніки.

Христодулідіс назвав ключовою перевагою Кіпру географічне положення острова "в районі особливої геостратегічної важливості". Водночас на запитання про терміни подання потенційної заявки на вступ до НАТО він відповів: 

"Що менше ми про це говоримо, то ближче ми до нашої мети".

За правилами НАТО, до нього не може бути включена держава з невирішеними територіальними проблемами. 

Проте Кіпр контролює лише 60% однойменного острова, решту території якого займає невизнана Турецька Республіка Північного Кіпру.

Останньою країною, яка вступила до Альянсу стала Фінляндія

Це сталось в квітні 2023 рку.

 
НАТОКіпр

Останні матеріали

Натисніть на
Політика
Натисніть на "Грузинську мрію". Віддати Грузію на поталу Кремлю було б великою геополітичною помилкою – Atlantic Council
Переклад iPress – 29 листопада 2024, 11:44
Захід дав росії індульгенцію. російсько-українська повітряна війна за тиждень – Том Купер
Політика
Захід дав росії індульгенцію. російсько-українська повітряна війна за тиждень – Том Купер
Переклад iPress – 29 листопада 2024, 00:19
Чому румунці схиляються до колишніх фашистських гасел. Фермери та інші сім причин можливого успіху симпатика путіна в Румунії – Politico
Політика
Чому румунці схиляються до колишніх фашистських гасел. Фермери та інші сім причин можливого успіху симпатика путіна в Румунії – Politico
Переклад iPress – 28 листопада 2024, 15:32
Чому зволікав Байден? Рубль падає, коли нові санкції б'ють по недружньому путіну – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Чому зволікав Байден? Рубль падає, коли нові санкції б'ють по недружньому путіну – Тімоті Еш
Переклад iPress – 28 листопада 2024, 12:34
Данська модель для української війни. Європа не може дати Україні достатньо зброї, тому фінансує її виробництво в Україні – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Данська модель для української війни. Європа не може дати Україні достатньо зброї, тому фінансує її виробництво в Україні – Wall Street Journal
Переклад iPress – 27 листопада 2024, 13:00
Просування росіян на півдні призупинено. На Курщині вони продовжують зазнавати втрат – Ендрю Таннер
Cуспільство
Просування росіян на півдні призупинено. На Курщині вони продовжують зазнавати втрат – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 26 листопада 2024, 23:58
Нові факти про Тулсі Ґаббард. російська маріонетка на 100 відсотків – The Independent
Політика
Нові факти про Тулсі Ґаббард. російська маріонетка на 100 відсотків – The Independent
Переклад iPress – 26 листопада 2024, 17:04
Третя світова війна? Допоможемо тим, хто її стримує – Тімоті Снайдер
Політика
Третя світова війна? Допоможемо тим, хто її стримує – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 26 листопада 2024, 12:47
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється