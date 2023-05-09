Кіпр отримав від США перші дані щодо санкцій, очікуються ще два пакети

Найближчим періодом очікуються ще два пакети інформації. Перший пакет уже було передано до прокуратури країни.

Влада Кіпру отримала перший пакет інформації зі США щодо фізичних та юридичних осіб, яких Вашингтон звинуватив у ухиленні від санкцій проти рф.

Про це повідомляє президент Кіпру Нікос Христодулідіс, пише Euronews.

Найближчим періодом очікуються ще два пакети інформації. Перший пакет уже було передано до прокуратури країни.

"Вчора ми отримали першу інформацію від американської сторони, перший пакет інформації, які пройдуть ще два найближчим часом", - сказав Христодулідіс.

Він додав, що сьогодні вранці вже розмовляв з генеральним прокурором країни з цього питання і зазначив, що вся інформація, яку Кіпр отримав учора, буде спрямована на те, щоб відповідна обробка компетентними органами республіки могла вже розпочатися.

"Дуже важливо, щоб ми підійшли до цього питання з відповідною серйозністю, зробили все можливе, щоб ніхто не дозволив нікому заплямувати ім'я країни", - додав президент Кіпру.

Раніше повідомлялось, що Єврокомісія завершила розробку 11-го пакету санкцій.