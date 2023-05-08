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ПОЛІТИКА

Єврокомісія завершила розробку 11 пакету санкцій

08 травня 2023, 16:23
Єврокомісія завершила розробку 11 пакету санкцій
Фото: з вільного доступу
Новий пакет санкцій буде зосереджений на підсиленні ефективності попередних обмежень, а також включатиме питання експорту до росії.

Пропозиція глави Єврокомісії Урсули фонд дер Ляєн щодо 11-го пакету санкцій проти росії була розіслана державам-членам і спрямована на закриття лазівок у торговельних обмеженнях росії.

Про це заявив представник Єврокомісії Ерік Мамер, повідомляє Reuters.

За даними джерел агентства, Єврокомісія запропонувала внести до чорного списку кілька китайських компаній та обмежити експорт до країн, які, як вважається, причетні до обходу торгових обмежень росії.

Декілька дипломатичних джерел повідомили у понеділок, що 27 країн-членів ЄС, які мають погодитися на введення нових санкцій, проведуть у середу перше обговорення пропозиції.

За словами джерел, пропозиція спрямована на боротьбу з обходом існуючих торгових обмежень через треті країни після того, як ЄС назвав Китай, Туреччину, ОАЕ, країни Центральної Азії та Кавказу потенційними винуватцями.

За словами дипломатів, знайомих із цією пропозицією, активи семи компаній у Китаї будуть заблоковані в ЄС, що стане першим для блоку покаранням Китаю за звинувачення Пекіна у війні росії в Україні.

У понеділок офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь заявив, що Китай закликає ЄС не йти "неправильним шляхом" і що він готовий вжити заходів для захисту своїх прав та інтересів.

"Китай виступає проти дій, які використовують китайсько-російську співпрацю як привід для введення незаконних санкцій або юрисдикції довгих рук проти Китаю", - заявив Ван на черговій прес-конференції.

Financial Times повідомила в понеділок, що компаніями були 3HC Semiconductors і King-Pai Technology, що базуються в материковому Китаї, а також Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry та Alpha Trading Investments у Гонконгу.

За словами джерел, серед тих, хто буде доданий до чорного списку, також будуть особи, які підозрюються у причетності до депортації українських дітей та переміщенні культурних цінностей до росії із зони бойових дій в Україні.

У 11-му пакеті санкцій ЄС проти росії блок представить новий механізм скорочення свого експорту до третіх країн, які, як вважається, причетні до обходу санкцій проти росії.

"На даний момент це будуть порожні судини, які потім можна буде наповнити в міру потреби. Вся справа в тому, щоб ніколи не використовувати її, спочатку піти на дипломатичний контакт і запропонувати технічну допомогу", - сказав один із дипломатів ЄС.

Деякі джерела припустили, що обговорення між країнами-членами можуть бути довгими та напруженими, оскільки ця пропозиція може порушити економічні та політичні зв'язки, у тому числі з великими державами.

війнаЄврокомісіясанкціі проти росії

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