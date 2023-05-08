ЄС готує санкції проти китайських компаній, які допомагають рф у війні проти України

Низка китайських компаній сприяє нарощуванню запасів зброї в арсеналі росії і таким чином допомагає рф у війні проти України.

Росія і далі шукає способи обійти накладені санкції і отримувати озброєння та інші ресурси для ведення війни проти України.

Про це пише Financial Times.

Активну участь в допомозі рф в цій діяльності вирішили деякі китайські компанії, пише видання.

Євросоюз хоче запровадити санкції проти таких компаній і цей крок може посилити напругу між ЄС і Пекіном. Проте цей фактор не розглядається як критичний.

Мова йде про 7 китайських компаній, які підозрюють у продажі обладнання для росії, і яка може використати його для озброєння, йдеться в матеріалі.

Введення санкцій країн ЄС обговорять вже цього тижня.

Деякі з цих компанії вже потрапили до санкційного списку США. Приєднання ЄС до санкцій викличе невдоволення Китаю, який дуже побоюється союзу Штатів та Європи на глобальному рівні.

Європейський Союз заявляв, що немає доказів того, що Пекін допомагає росії, і цим самим уникав критики Китаю.

Крім того, до санкційного списку повинні потрапити 2 компанії з ОАЕ і одна з Вірменії. В ЄС думають ввести санкції проти компанії "I Jet Global DMCC", яка базується у Дубаї і Сирії.

В Мінфін США заявляють, що саме ця компанія займалася логістикою іранських безпілотників до рф.

В список мають внести іранські компанії, які виготовляли дрони для російської армії.

ЄС активно працює над механізмом, який унеможливить обхід санкцій за допомогою третіх країн. Також танкерам, які приховували своє місцезнаходження, повинні заборонити заходити у порти Євросоюзу, адже є підозра, що вони займаються транспортуванням російської нафти, на яку накладено ембарго.