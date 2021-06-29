Кіпр спрощує в'їзд для вакцинованих українців

З 1 липня 2021 року вакциновані пасажири, які мають дійсний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19, що прибувають на Кіпр з України незалежно від їх громадянства, звільняються від зобов’язань щодо лабораторного тесту та самоізоляції/карантину

На Кіпрі з 1 липня не вимагатимуть негативний результат тесту на коронавірус (COVID-19) та самоізоляцію від вакцинованих подорожувальників з України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє посольство Кіпру в Україні у Фейсбуці.

"З 1 липня 2021 року вакциновані пасажири, які мають дійсний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19, що прибувають на Кіпр з України незалежно від їх громадянства, звільняються від зобов’язань щодо лабораторного тесту та самоізоляції/карантину", - йдеться у повідомленні дипмісії.

При цьому мандрівники з України повинні дотримуватися наступних умов: мати дійсний сертифікат про вакцинацію, виданий Україною; отримали щеплення однією з вакцин, затверджених Європейським агентством з лікарських засобів (Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen), або вакциною Sputnik V чи Sinopharm (BBIBP COVID-19) станом на 21 травня та завершили схему вакцинації.

Як повідомлялося, Кіпр відкрив свої кордони для всіх подорожувальників з України, починаючи з 1 квітня 2021 року.