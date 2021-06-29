В Україні за добу - 182 випадки коронавірусу За добу 28 червня 2021 року в Україні зафіксовано 182 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 10, медпрацівників – 3)

В Україні за минулу добу, 28 червня, зареєстрували 182 нові випадки COVID-19, померли п'ять людей.

Фото: Ukrinform

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Міністерство охорони здоров'я. "За добу 28 червня 2021 року в Україні зафіксовано 182 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 10, медпрацівників – 3)", - зазначається у повідомленні. За інформацією міністерства, за минулу добу госпіталізовано – 322 особи; летальних випадків – 5; одужало – 582 особи. За добу протестовано методом ПЛР – 10 930 осіб, методом ІФА – 1 463 особи, експрес-тестами – 4 282 особи. За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 234 463 особи; одужало – 2 164 374 особи; летальних випадків – 52 300; проведено ПЛР-тестувань – 10 817 822. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (77), Запорізькій (16), Миколаївській (15), Київській (14) областях. 17 065 людей щеплено проти COVID-19 за добу 28 червня 2021 року. Одну дозу отримала 7 591 людина, повністю імунізовані - 9 474 людини Протягом доби працювали 133 мобільні бригади, 230 пунктів щеплення; 30 центрів вакцинації. Читайте також: Навіть повністю вакцинованим проти коронавірусу людям варто носити захисні маски - це через штам "Дельта"

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