НОВИНИВ Україні за минулу добу, 28 червня, зареєстрували 182 нові випадки COVID-19, померли п'ять людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні за добу - 182 випадки коронавірусу
За добу 28 червня 2021 року в Україні зафіксовано 182 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 10, медпрацівників – 3)
Фото: Ukrinform
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
"За добу 28 червня 2021 року в Україні зафіксовано 182 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 10, медпрацівників – 3)", - зазначається у повідомленні.
За інформацією міністерства, за минулу добу госпіталізовано – 322 особи; летальних випадків – 5; одужало – 582 особи.
За добу протестовано методом ПЛР – 10 930 осіб, методом ІФА – 1 463 особи, експрес-тестами – 4 282 особи.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 234 463 особи; одужало – 2 164 374 особи; летальних випадків – 52 300; проведено ПЛР-тестувань – 10 817 822.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (77), Запорізькій (16), Миколаївській (15), Київській (14) областях.
17 065 людей щеплено проти COVID-19 за добу 28 червня 2021 року. Одну дозу отримала 7 591 людина, повністю імунізовані - 9 474 людини
Протягом доби працювали 133 мобільні бригади, 230 пунктів щеплення; 30 центрів вакцинації.
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