НОВИНИКіпр готовий укладати довгострокові контракти на поставки природного газу до материкової Європи, яка прагне чимшвидше позбутися залежності від російського палива.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кіпр заявив про готовність постачати в Європу свій газ замість російського
Європа є гарним потенційним споживачем для кіпрського газу, оскільки ЄС підтвердив, що природний газ залишатиметься проміжним паливом до 2049 року в межах «зеленого» переходу, отже зараз компанії мають можливість укласти довгострокові контракти
Фото: afp.com
Про це заявила в інтерв’ю Bloomberg міністр енергетики Кіпру Натаса Пілідіс.
"Європа є гарним потенційним споживачем для кіпрського газу, оскільки ЄС підтвердив, що природний газ залишатиметься проміжним паливом до 2049 року в межах «зеленого» переходу, отже зараз компанії мають можливість укласти довгострокові контракти", - розповіла Пілідіс.
Крім того, за її словами, ЄС має намір скоріше згорнути співробітництво з росією незалежно від того, коли завершиться війна в Україні.
У цьому зв’язку зазначається, що на початку 2023 року Кіпр планує розпочати буріння свердловини на морському родовищі "Афродіта". За попередніми оцінками, його запаси оцінюються в 125 мільярдів кубометрів. Очікується, що роботи будуть завершені до 2027 року.
Кіпр також обмірковує можливість побудови газопроводу довжиною близько 200 кілометрів. За розрахунками, він зможе забезпечити транспортування зрідженого газу обсягом близько 3,5 мільярда кубометрів на рік.
Як повідомлялося, за оцінкою ЄС, у разі повного припинення поставок російського газу взимку Євросоюзу бракуватиме близько 40-45 мільярдів кубометрів - залежно від температури повітря.
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29 07 2022 11:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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