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ПОЛІТИКА

Кірбі: Ми мусимо шукати додаткові варіанти допомогти Україні

07 березня 2024, 10:16
Кірбі: Ми мусимо шукати додаткові варіанти допомогти Україні
Фото: УНН
При чому за словами Джона Кірбі, важко сказати з упевненістю, чи схвалить все ж Палата представників допомогу Україні.

Сполучені Штати Америки шукають інші можливості допомоги Україні крім пакета на $60 млрд, який досі не ухвалила Палата представників/

Про це заявив радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі в інтерв’ю "Голосу Америки".

Однак, за його словами, такі можливості не зрівняються з додатковим фінансуванням з боку Конгресу.

"Ми продовжимо працювати із Конгресом, щоб забезпечити це додаткове фінансування. Це так важливо! Ми також працюємо з союзниками та партнерами щодо можливих внесків. Це не значить, що вони їх не роблять – вони роблять. Але ми хочемо подивитися, що іще можна зробити. І, звісно, ми шукаємо всередині нашої власної системи, всередині нашого власного уряду та всієї адміністрації, чи є іще щось, що ми могли б зробити, щоб підтримати Україну. Але жодне із цих зусиль не зможе замінити обсягу, масштабу, який нам забезпечило б схвалення запиту на додаткове фінансування", – заявив Кірбі.

У відповідь на питання, чи вірять у Білому домі у схвалення Палатою представників запиту на додаткове фінансування, Кірбі зазначив, що важко сказати з упевненістю. За його словами, ухвалення чи не ухвалення пакета допомоги Україні на $60 млрд залежить від спікера Майка Джонсона.

"Ми знаємо, і спікер Джонсон знає: якщо він винесе це на голосування, законопроєкт отримає схвалення. Є достатня двопартійна підтримка цього, в обох партіях. Тут немає питань. Справжнє питання: чи винесе він це на голосування? І тільки він може відповісти на це питання", – додав Кірбі.

Сенат США після тривалої затримки, все-таки схвалив законопроєкт про допомогу Україні, однак документ повинні підтримати обидві палати Конгресу, щоб президент США зміг підписати його як закон. Але противники надання допомоги Україні в межах Республіканської партії є потужною фракцією в Палаті представників, де республіканці мають вузьку більшість. 

війнадопомога УкраїніКірбі

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