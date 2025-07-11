Кіт Келлог анонсував візит до України 14 липня

Спецпредставник Дональда Трампа приїде в Україну на тиждень

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог анонсував візит до Києва 14 липня.

Про це він повідомив виданню "Новини.LIVE" на Конференції з питань відновлення України.

За його словами, він пробуде в Києві тиждень.Келлог не розповів, чим займатиметься під час поїздки, але пожартував, що його графік дуже напружений. Часом, каже посадовець, він не встигає навіть поснідати.