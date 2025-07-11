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Кіт Келлог анонсував візит до України 14 липня

11 липня 2025, 16:35
Кіт Келлог анонсував візит до України 14 липня
джерело x.com/generalkellogg
Спецпредставник Дональда Трампа приїде в Україну на тиждень
Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог анонсував візит до Києва 14 липня.
 
Про це він повідомив виданню "Новини.LIVE" на Конференції з питань відновлення України.
 
За його словами, він пробуде в Києві тиждень.Келлог не розповів, чим займатиметься під час поїздки, але пожартував, що його графік дуже напружений. Часом, каже посадовець, він не встигає навіть поснідати.
 
У МЗС підтвердили приїзд Келлога до України, про це під час брифінгу сказав "Суспільному" речник міністерства Георгій Тихий. 
 
Нагадаємо, що спецпосланець президента США Кіт Келлог на зустрічі з білоруським диктатором олександром лукашенком хотів заручитися підтримкою щодо війни, яку розв'язала росія в Україні.
війна в Україніросія окупантиКіт Келлог

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