Кіт Келлог анонсував візит до України 14 липня
11 липня 2025, 16:35
джерело x.com/generalkellogg
Спецпредставник Дональда Трампа приїде в Україну на тиждень
Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог анонсував візит до Києва 14 липня.
Про це він повідомив виданню "Новини.LIVE" на Конференції з питань відновлення України.
За його словами, він пробуде в Києві тиждень.Келлог не розповів, чим займатиметься під час поїздки, але пожартував, що його графік дуже напружений. Часом, каже посадовець, він не встигає навіть поснідати.
У МЗС підтвердили приїзд Келлога до України, про це під час брифінгу сказав "Суспільному" речник міністерства Георгій Тихий.
Нагадаємо, що спецпосланець президента США Кіт Келлог на зустрічі з білоруським диктатором олександром лукашенком хотів заручитися підтримкою щодо війни, яку розв'язала росія в Україні.