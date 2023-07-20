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ПОЛІТИКА

Клеверлі публічно закликає зберегти посаду міністра закордонних справ Британії

20 липня 2023, 10:23
Клеверлі публічно закликає зберегти посаду міністра закордонних справ Британії
Джеймс Клеверлі
Міністр наголосив, що любить свою роботу і думає, що добре її виконує.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі попросив не призначати його головою Міноборони і залишити на посаді. З таким проханням він звернувся до прем'єр-міністра Ріші Сунака після інформації про його можливу зміну крісла.

Про це повідомляє The Guardian.

"Якщо хтось у Великій Британії дивиться, слухає, особливо ви, прем'єр-міністр, я дуже хочу залишитися на своєму місці... Я дуже хочу залишитися на посаді міністра закордонних справ. Це робота, яку я люблю, я думаю, що це важлива робота", - сказав він.

Міністр наголосив, що любить свою роботу, навівши цікаве порівняння на випадок свого звільнення із британського МЗС.

"Якщо мене колись у майбутньому витягнуть, ви побачите сліди від нігтів на паркетній підлозі в моєму кабінеті", - сказав Клеверлі.

У середині липня The Times написало, що міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес може піти з посади. Видання навіть вказало можливі терміни, мовляв, це може статися вже восени. Пізніше і сам Уоллес зізнався, що піде з посади міністра оборони. Нещодавно те ж саме The Times повідомило, що місце Уоллеса може зайняти глава МЗС Джеймс Клеверлі.

МЗСБританіяпосадаКлеверлі

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