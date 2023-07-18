Міністром оборони Британії замість Воллеса може стати нинішній очільник МЗС – The Times

Клеверлі має досвід у цій сфері завдяки своїй нинішній роботі. Крім того, він є військовим резервістом.

Міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, який оголосив про намір піти з посади та політики загалом, може замінити нинішній очільник Міністерства закордонних справ Джеймс Клеверлі.

Про це пише The Times.

Як зазначає видання, оборонна сфера є однією з найважливіших для прем’єр-міністра Британії Ріші Сунака, зокрема, через війну рф проти України, а Клеверлі має досвід у цій сфері завдяки своїй нинішній роботі. Крім того, він є військовим резервістом.

Водночас Міністерство закордонних справ замість Клеверлі може очолити колишня міністерка зовнішньої торгівлі Енн-Марі Тревельян.

Окрім Клеверлі, серед можливих кандидатів на посаду міністра оборони видання називає молодшого міністра безпеки Тома Тугендхата.

Також Міноборони Британії можуть очолити молодший міністр Збройних сил Джеймс Хіппі, головний секретар Міністерства фінансів Джон Глен і лідерка Палати громад Пенні Мордонт.

Цими вихідними Воллес підтвердив, що планує йти з посади під час наступних перестановок в уряді та не братиме участі у наступних виборах.

Воллес повідомив прем’єру Сунаку про свої наміри ще 16 червня і спершу хотів тримати новину у таємниці до більш сприятливого моменту, коли ця звістка не сприяла би наративу про спадання підтримки Консервативної партії.