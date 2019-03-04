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Клієнтам банку "Хрещатик" припинили повертати вклади: суд визнав незаконною ліквідацію банку

Рішення про ліквідацію банку "Хрещатик" ухвалили з порушеннями
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб припинив виплачувати втрачені депозити клієнтам банку "Хрещатик" через рішення апеляційного суду про незаконність ліквідації банку.
Клієнтам банку "Хрещатик" припинили повертати вклади: суд визнав незаконною ліквідацію банку Фото: hubs.ua

Шостий апеляційний адміністративний суд відмовив Фонду гарантування та Національному банку та став на бік колишніх власників банку, підтвердивши, що рішення про ліквідацію банку "Хрещатик" ухвалили з порушеннями, повідомляє прес-служба ФГВФО.

Зазначається що ФГВФО та Нацбанк подали касацію на відповідне рішення до Верховного суду. Водночас у Фонді гарантування не виключають, що Національний банк України може погодити нових керівників банку "Хрещатик" та видати йому ліцензію на здійснення банківської діяльності.

"Враховуючи ситуацію, що склалася, виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів прийняла рішення також призупинити виплати вкладникам Банку "Хрещатик" гарантованої суми відшкодування", - йдеться у повідомленні фонду.

Напередодні визнання ПАТ "КБ "Хрещатик" неплатоспроможним з банку було виведено 2,3 мілярда гривень шляхом вкладення коштів у так звані "безцінні" папери.

 
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03 04 2019 15:32
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